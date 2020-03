Laschet erläutert Ziele der Pandemie-Bekämpfung im Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Kampf gegen das Coronavirus als die schwerste Bewährungsprobe in der Geschichte des Landes bezeichnet. Der Blick nach Italien zeige «unermessliche Tragödien», sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zu den Folgen der Pandemie. «Es geht um Leben und Tod.»

Von dpa