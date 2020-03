Jakschik zu Ruder-Training: «Lustige Geräuschkulisse»

Dortmund (dpa) - Vor der Haustür statt auf dem Wasser - Ruder-Weltmeister Malte Jakschik ist einer von vielen Sportlern, bei denen in Zeiten der Corona-Krise Improvisationstalent gefragt ist. Der 26-Jährige aus dem Deutschland-Achter hat seine Einheiten notgedrungen vom Olympiastützpunkt am Dortmund-Ems-Kanal in sein Wohnviertel verlegt. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur verrät er, warum er mit seinem lauten Ruder-Ergometer die heimische Wohnung meidet: «Ich bin im Januar Vater geworden. Da freut sich mein Kleiner bestimmt nicht darüber, wenn ich zweimal am Tag für 75 Minuten die Turbine heulen lasse.»

Von dpa