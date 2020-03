Neuneinhalb Jahre Haft für Tötung nach Sex in Kleingarten

Wuppertal (dpa/lnw) - Erst hatten sie spontanen Sex, dann erschlug er seinen Gespielen mit einem Rohr: Für den Tod eines Mannes in einer Wuppertaler Kleingartenanlage ist ein 34-Jähriger zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht in Wuppertal sprach den Mann am Dienstag wegen Totschlags schuldig. Das 24 Jahre ältere Opfer sei völlig wehrlos gewesen.