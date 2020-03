Weiss begrüßt Olympia-Verlegung: EM in Köln tangiert

Tokio (dpa/lnw) - Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds, hat die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 begrüßt. «Das ist die richtige Entscheidung», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, «auch in dem Bewusstsein, dass da so viele Dinge dranhängen. Es wird viel Arbeit auf das IOC und das Organisationskomitee zukommen. Aber wenn es einer schafft, dann die Japaner mit Rückendeckung des IOC und der internationalen Fachverbände.»

Von dpa