Geflügelanhänger kippt auf A45 um: Puten sterben

Hagen (dpa/lnw) - Zeitweise 22 Kilometer Stau nach dem Unfall eines Geflügeltransporters auf der A45 bei Hagen: Der Lkw war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in der Nacht zu Dienstag in einer Baustelle gegen eine Leitplanke geprallt, so dass der Anhänger umkippte. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Nach dem Unfall gegen 2.40 Uhr war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Lüdenscheid und Hagen zunächst stundenlang komplett gesperrt.

Von dpa