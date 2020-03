Warnung vor Emaille-Kochtopf mit gefährlichem Nickel

Braunschweig/Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einem schwarzen Emaille-Kochtopf mit Glasdeckel der Serie «Black Tiger», der von einem Berliner Unternehmen vertrieben wird. Die von dem Topf abgegebene Menge Nickel sei geeignet, die menschliche Gesundheit zu gefährden, teilte das in Braunschweig ansässige Amt am Dienstagabend mit. Die Töpfe seien von August 2019 bis März 2020 verkauft worden. Betroffen seien die Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die in China hergestellten Töpfe könnten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Ein Kaufbeleg sei nicht nötig.

Von dpa