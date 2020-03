Eon legt Bilanz für vergangenes Geschäftsjahr vor

Die beiden Energieriesen Eon und RWE haben Innogy unter sich aufgeteilt. Eon behält nach Abschluss der kompletten Transaktion das Netz- und das Endkundengeschäft. RWE hat bereits die erneuerbaren Energien von Eon übernommen und bekommt zudem die Ökostromproduktion von Innogy.

Innogy selbst hat bereits am Montag Zahlen vorgelegt und einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Dividende wurde gestrichen. Außer Problemen in Großbritannien machten Innogy in Deutschland gestiegene Netzentgelte und Großhandelspreise zu schaffen, die der Konzern nach eigenen Angaben nicht vollständig an die Kunden weiterreichen konnte.