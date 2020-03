Frau kommt bei Ausflug mit Pferd ums Leben

Burbach (dpa/lnw) - Eine 45-Jährige ist bei einem Ausritt im Kreis Siegen-Wittgenstein tödlich verunglückt. Die Frau war am Dienstagabend zusammen mit einer 23-Jährigen in der Gemeinde Burbach unterwegs. Als die ältere der beiden ihr Pferd am Zügel an einer Straße entlangführte, wurde sie von einer Autofahrerin erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 45-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Die 63 Jahre alte Autofahrerin und das Pferd blieben unverletzt.

Von dpa