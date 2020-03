Digitales Lernen erfolgreich gestartet: Aber auch Kritik

«Ich habe Familien, da sitzen jetzt sechs Kinder in einer 3-Zimmer-Wohnung. Da ist keine Gelegenheit, in einer geschützten Lernatmosphäre zu arbeiten», sagte der Schulleiter einer Brennpunktschule in Ostwestfalen. Das Schulministerium versicherte dagegen: «Durch die Aussetzung des Unterrichts darf keinem Schüler und keiner Schülerin ein Nachteil entstehen.»