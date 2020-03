Geldautomat in Kranenburg gesprengt: Täter flüchtig

Kranenburg (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Kranenburg (Kreis Kleve) gesprengt. Das frei stehende Gerät sei dabei komplett zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Menschen seien auf einem motorisierten Zweirad vom Tatort geflohen - vermutlich in Richtung Niederlande. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst erfolglos. Ob die Täter Geld erbeuteten und wie hoch der Sachschaden ausfiel, blieb zunächst unklar.