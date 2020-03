Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen von seiner freundlichen Seite, tagsüber soll es immer wärmer werden. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. In den Nächten kann es demnach aber noch recht kalt werden.

