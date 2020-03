Bus prallt in Leitplanke: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Siegen (dpa/lnw) - Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Reisebusses ist bei einem Unfall nahe Siegen lebensgefährlich verletzt worden. Sein 34 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Fahrgäste waren bei dem Unfall am Dienstag nicht in dem Reisebus.