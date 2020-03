Mann in Bonn getötet: Verdächtiger festgenommen

Bonn (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Bonn hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatten Nachbarn am Dienstagabend Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Vilich gehört und den Notruf gewählt. Nachdem die Feuerwehr eine Wohnungstür aufgebrochen hatte, fanden Polizisten drinnen einen schwerst verletzten Mann. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch am Tatort. Zeugen hatten kurz zuvor einen anderen Mann aus dem Haus flüchten sehen. Er wurde wenig später festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität des Opfers und zur Tatwaffe wollte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Von dpa