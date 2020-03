VBE fordert abgestimmte Lösung für Abi-Prüfungen

Behlau kritisiert, dass es schon jetzt eine unterschiedliche Vorgehensweise der Länder gebe. «Die Politik mahnt die Bevölkerung zur Ruhe und Gelassenheit. Dies wäre auch für die Bildungspolitik angezeigt gewesen», betonte Behlau. Statt für Unruhe in den Prüfungsjahrgängen zu sorgen, wäre eine gemeinsame ruhige Beratung der Länder sinnvoller gewesen. Dies gelte für das Abitur wie die Abschlüsse in der Jahrgangsstufe 10. Bei allen Fragen zu den Prüfungen müsse vor allem die Gesundheit aller im Mittelpunkt stehen.

Die Kultusminister der Bundesländer wollten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen bei den anstehenden Schulabschlussprüfungen in der Corona-Krise beraten. Während Hessen und Rheinland-Pfalz weiter Abiturprüfungen stattfinden lassen, haben andere Länder das Abi und andere Abschlussprüfungen verschoben. Schleswig-Holstein will die Prüfungen sogar ganz ausfallen lassen. Die NRW-Landesregierung will möglichst im Einvernehmen mit vielen Bundesländern bis Freitag über die Abiturprüfungen 2020 entscheiden.