NRW plädiert in Länderrunde für Abitur mit Prüfungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen macht sich in der Kultusministerkonferenz für ein Abitur mit Prüfungen trotz der gegenwärtigen Schulschließungen in der Corona-Krise stark. «Es ist unser Ziel, auf der Grundlage von Prüfungen zu einem Abitur zu kommen», sagte der Staatssekretär im NRW-Schulministerium, Mathias Richter, der Deutschen Presse-Agentur, am Mittwoch in Düsseldorf. Man befinde sich derzeit in intensiven Beratungen mit den anderen Bundesländern über das weitere Vorgehen beim Abitur. Das NRW-Schulministerium habe verschiedene Szenarien erarbeitet.

Von dpa