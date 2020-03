Schwerer Zusammenprall zwischen Güterwaggons und Lok

Siegen (dpa/lnw) - In Kreuztal bei Siegen haben sich sechs nicht gesicherte Güterwaggons selbstständig gemacht. Sie rollten führerlos vom Gelände einer örtlichen Firma und prallten in der Nähe des Kreuztaler Bahnhofs auf eine entgegenkommende Rangierlok, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Männer auf der Lok hätten sich durch einen Sprung in Sicherheit gebracht, deshalb habe es keine Verletzten gegeben.

Von dpa