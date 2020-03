Laumann: 621 Corona-Infizierte in NRW-Krankenhäusern

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen werden nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) derzeit 621 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. 196 von ihnen würden intensivmedizinisch versorgt. Von diesen müssten 165 beatmet werden, sagte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.