Nach Eklat: Weichenstellung im Prozess um Rizin-Bombenbau

Beide Verfahren sollen an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Sollte es im Verfahren gegen die Frau zu einem Neustart mit neuen Verteidigern kommen, könnte das Gericht den bisherigen Verteidigern die Kosten für das vergeblich geführte Verfahren aufbürden.

In dem Fall stünde die Sache gegen ihren mitangeklagten Ehemann kurz vor der Entscheidung. Es könnte plädiert werden. Eine weitere Variante wäre, gegen den Ehemann weiter zu verhandeln und das Verfahren gegen die Ehefrau auszusetzen. Auch in dem Fall könnte gegen den Ehemann ein Urteil ergehen. Sollten sich die Verteidiger der Ehefrau zu einer Rückkehr ins Verfahren bewegen lassen, könnten die nun getrennten Verfahren wieder verbunden werden. In dem Fall stünde die Aussage der 44-Jährigen an.

Das Ehepaar soll gemeinsam einen islamistischen Anschlag geplant und arbeitsteilig an der Bombe gebaut haben. Dem 31-jährigen Tunesier und seiner deutschen Frau wird seit Juni 2019 am Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gemacht.

Das Paar hatte laut Bundesanwaltschaft begonnen, hochgiftiges Rizin aus Tausenden Rizinus-Samen zu gewinnen. Das Gift sollte demnach mit einem Sprengsatz in einer Menschenmenge verteilt werden. Es wäre der erste Terroranschlag mit einer sogenannten ABC-Waffe in Deutschland gewesen.