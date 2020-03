Junge von Auto erfasst: Nachbarn heben Wagen an

Gronau (dpa/lnw) - Im münsterländischen Gronau ist ein Siebenjähriger von einem Auto erfasst und darunter einklemmt worden. «Mit nachbarschaftlicher Hilfe konnten vier Männer den Unfallwagen anheben und das schwer verletzte Kind bergen», berichtete die Polizei. Der Junge und ein weiteres Kind waren am späten Mittwochnachmittag mit Inline-Skates unterwegs gewesen. Eine 79 Jahre alte Autofahrerin habe den Jungen dann beim Abbiegen in eine Sackgasse aus zunächst ungeklärter Ursache erfasst. Der Junge, der Helm und Gelenkschützer trug, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht mehr. Das andere Kind blieb unverletzt.