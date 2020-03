Kostenlose Mietwagen für Klinikpersonal in Corona-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Krankenhausmitarbeiter ohne eigenes Auto können in der Corona-Krise in NRW kostenlos auf einen Mietwagen umsteigen, um zur Arbeit zu kommen. Das Angebot gelte für Klinik-Beschäftigte ab kommendem Mittwoch, wenn sie wegen der ausgedünnten Fahrpläne mit der Bahn kaum oder gar nicht mehr zur Arbeit kommen können, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag. Für das vorerst bis zum 31. Mai befristete Sonderprogramm habe das Land eine Million Euro zur Verfügung gestellt.