Leverkusen dementiert Interesse an Götze: «Kein Thema»

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat Medienberichte über ein Interesse an Mario Götze dementiert. «Mario Götze ist ein guter Spieler, mit dem ich auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Aber er ist bei uns kein Thema», sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes der «Bild» (Donnerstag). Der Vertrag des 27 Jahre alten Götze bei Borussia Dortmund läuft in diesem Sommer aus. Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Weltmeister von 2014 und dem Bundesliga-Zweiten blieben bisher ohne Ergebnis. Das schürt Spekulationen über einen Vereinswechsel.