Topclubs-Hilfsaktion: «Solidarität kein Lippenbekenntnis»

Dortmund (dpa) - Für die 20-Millionen-Hilfsaktion der vier deutschen Champions-League-Teilnehmer Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen zur Bewältigung der Corona-Krise im deutschen Profi-Fußball gibt es positive Resonanz. «Diese Aktion unterstreicht, dass Solidarität in der Bundesliga und 2. Bundesliga kein Lippenbekenntnis ist. Das DFL-Präsidium ist den vier Champions-League-Teilnehmern sehr dankbar im Sinne der Gemeinschaft aller Clubs», erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag in einer Mitteilung.

Von dpa