Duisburger Hafen: Zugverkehr fast auf Vor-Krisen-Niveau

Duisburg (dpa/lnw) - Während die Produktion in vielen Fabriken wegen der Coronavirus-Pandemie heruntergefahren oder ganz eingestellt wurde, kommen in Deutschland weiter Züge mit Produkten aus China an. Pro Woche erreichten den Duisburger Hafen etwa 35 bis 40 Güterzüge aus China, sagte ein Sprecher des Hafens am Donnerstag. «Das entspricht fast dem Vor-Pandemie-Niveau.»

Von dpa