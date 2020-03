Köln: Clubszene mit Nothilfe durch die Corona-Krise bringen

Köln (dpa/lnw) - Köln will mit einem Hilfspaket die Kultur- und die Clubszene in der Stadt durch die Coronavirus-Zeit retten. Für die Musik-Clubs sei eine Nothilfe geplant, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Donnerstag. «Die Clubkultur ist ein wichtiger Standortfaktor für Köln, für die Start-ups, für die Studierenden. Und deswegen muss sie erhalten bleiben.» Gerade im Gespräch mit Gründern werde ihr immer wieder berichtet, wie wichtig die Szene sei.

Von dpa