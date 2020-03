Betrunkener bespuckt Polizisten: Droht mit Coronavirus

Bonn (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat Polizisten bespuckt und ihnen mit einer Coronavirus-Infizierung gedroht. Der Vorfall habe sich am Mittwoch in Alfter im Rhein-Sieg-Kreis ereignet, berichteten die Beamten. Der 36-Jährige war von einer Streife angehalten worden, weil eine Zeugin beobachtet hatte, wie er mit einem Kastenwagen Schlangenlinien gefahren war und dabei augenscheinlich eine Bierflasche in der Hand hielt.

Von dpa