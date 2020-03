Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen lässt anhand einer Studie erforschen, wie die Corona-Krise am besten überwunden werden kann. Der Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn werde im Kreis Heinsberg in den kommenden Wochen exemplarische Untersuchungen vornehmen, kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf an.

Von dpa