Online-Portal für Hilfen kleiner Betriebe gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Portal für Online-Anträge auf staatliche Soforthilfen für kleinere Betriebe in NRW ist am Freitag gestartet. Unter «soforthilfe-corona.nrw.de» können von der Corona-Krise betroffene Unternehmen und Selbstständige zum digitalen Antragsformular gelangen, mit dem sowohl die beschlossenen Soforthilfen des Bundes als auch des Landes beantragt werden können. Mit leichter Verspätung war die Plattform am Freitagnachmittag online gegangen, ursprünglich hatte sie um 12 Uhr starten sollen. Anträge in Papierform sind nicht möglich. Die Industrie- und Handelskammern wollen jedoch bei Bedarf bei den digitalen Anträgen unterstützen.

Von dpa