Denkmal-Stiftung fördert 45 Projekte: Auch Lanstroper Ei

Bonn (dpa/lnw) - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen die Sanierung von voraussichtlich 45 Denkmälern fördern. Eines der prominenten Projekte sei das sogenannte Lanstroper Ei, ein Wasserhochbehälter aus dem Jahr 1905, teilte die Stiftung in Bonn mit. Das markante Industriedenkmal in Dortmund diente bis 1980 der Wasserversorgung mehrerer Stadtteile. Der über 50 Meter hohe Wasserturm besteht aus einem Stahlgerüst, auf dem weithin sichtbar ein großer ovaler Wasserbehälter sitzt. Ein anderes zu renovierendes Denkmal ist das Ende der 1950er Jahre erbaute Wohn- und Bürohaus des Architekten Oswald Mathias Ungers (1926 - 2007) in Köln-Müngersdorf.

Von dpa