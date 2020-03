Rummenigge sieht für Götze nur noch «Kategorie-B-Clubs»

Dortmund (dpa) - Der ehemalige BVB-Profi Michael Rummenigge sieht für Fußball-Weltmeister Mario Götze in Zukunft nur noch zweitklassige Alternativen zu seinem aktuellen Club Borussia Dortmund. Der 27 Jahre alte Schütze des Tores zum 1:0 Deutschlands im WM-Finale 2014 gegen Argentinien habe nur noch Aussichten auf «Vereine der Kategorie B», sagte Rummenigge in seiner Kolumne beim Onlineportal «Sportbuzzer» . «Ich denke da an Klubs der Größenordnung Everton, West Ham oder italienische Mittelklasse-Vereine. In der Bundesliga könnte er zu Borussia Mönchengladbach passen oder nach Leverkusen.»

Von dpa