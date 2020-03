Das war's: Die «Lindenstraße» ist zu Ende

Köln (dpa) - Das war's: Die «Lindenstraße» ist vorbei. Am Sonntagabend lief nach fast 35 Jahren die letzte Folge der ARD-Kultserie. In der Schlussszene stand Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) auf der Straße und ließ ihren Blick verklärt lächelnd über die Hausfassaden schweifen - ehe im Restaurant «Akropolis» ihre Geburtstagsfeier begann, zu der alle Bewohner gekommen waren. Im Abspann wurde ein Dank an die Zuschauer für ihre jahrelange Treue eingeblendet - begleitet vom Applaus aus dem «Akropolis».

Von dpa