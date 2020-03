Sexarbeit: Corona-Krise bedroht Existenzen

Bochum (dpa/lnw) - Zahlreiche Existenzen von Sexarbeiterinnen sind in Nordrhein-Westfalen durch die Corona-Krise bedroht. «Es sind zur Zeit wahnsinnig viele Frauen, die zu uns kommen», sagte die Leiterin der Beratungsstelle «Madonna» in Bochum, Heike Köttner. Am härtesten seien die Frauen betroffen, die keine eigene Wohnung haben. Oftmals seien die Sexarbeiterinnen aus Bulgarien oder Rumänien und könnten wegen der geschlossenen Grenzen auch nicht zurück in ihre Heimatländer.

Von dpa