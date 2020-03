BVB-Training ab Montag in Zweier-Gruppen: «Fit bleiben»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Fußball-Profis wagen in der Corona-Krise einen ersten Schritt aus der Isolation zurück in die Normalität. Von diesem Montag an soll die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in Kleingruppen auf den Trainingsplatz zurückkehren. «Morgen geht es los. Wir wollen langsam wieder anfangen, in ganz kleinen Gruppen mit zwei Spielern», kündigte Mittelfeldspieler Emre Can am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass» an, zu der er per Video zugeschaltet war.

Von dpa