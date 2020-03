Trotz Führerscheinentzug: Betrunkener fährt Auto nach Hause

Bonn (dpa/lnw) - Ein betrunkener Autofahrer soll sich trotz Polizeikontrolle und Führerscheinentzug in Bonn direkt wieder hinter das Steuer gesetzt haben. Nach Polizeiangaben vom Montag war der 60-Jährige am Sonntag zunächst auf der Autobahn 59 einem Zeugen aufgefallen, weil er sehr unsicher gefahren sei. Eine Streife hielt den Mann an und stellte fest, dass er rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Sein Führerschein wurde ihm auf der Wache abgenommen, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste.

Von dpa