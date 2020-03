«Wir sind in einer Gesundheitskrise und nicht Demokratiekrise», sagte Kutschaty . Seine Fraktion sei von dem Gesetzentwurf und dem Plan der Regierung, es bereits am Mittwoch in den Landtag einzubringen, überrascht worden. Der Entwurf der Regierung sieht unter anderem vor, im Fall einer landesweiten Epidemie Ärzte und Pfleger zur Arbeit zu verpflichten.

Kutschaty - Rechtsanwalt und ehemaliger NRW-Justizminister - sprach von einem der «drastischsten Gesetze», das ihm in seiner juristischen und politischen Tätigkeit begegnet sei. Der Entwurf verstoße mehrfach gegen die Verfassung. Unter anderem würde es die Landesregierung theoretisch berechtigen, sogar Redakteure in den Krankenhausdienst zu beordern, sagte Kutschaty in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Die SPD-Fraktion werde darauf bestehen, dass sich die jeweiligen Fachausschüsse noch mit dem Entwurf beschäftigen und Sachverständige angehört werden. Der Landtag könnte dann einige Tage später noch einmal zusammentreten, so Kutschaty.

Die NRW-Regierung ging ihrerseits davon aus, dass der Landtag das Gesetz bereits am Mittwoch beschließt. Kutschaty betonte, dass seine Fraktion den Entwurf nicht in Gänze ablehne: Medizinisches Material zu beschlagnahmen, sei zum Beispiel in Ordnung.