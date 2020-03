Per Liveübertragung: Corona-Expertise aus Uniklinik

Aachen (dpa/lnw) - Die 200 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen können bei der intensivmedizinischen Behandlung von Corona-Patienten künftig die Expertise der Unikliniken Aachen und Münster in Anspruch nehmen. Bei dem am Montag gestarteten Projekt «Virtuelles Krankenhaus» haben Mediziner durch den Einsatz der Tele-Intensivmedizin per Liveübertragung die Möglichkeit, die weitere Behandlung von Schwerkranken mit Experten in den Unikliniken zu besprechen.

Von dpa