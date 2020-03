Grüne halten geplantes Epidemie-Gesetz für verfassungswidrig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch bei den Grünen regt sich heftiger Widerstand gegen das von der nordrhein-westfälischen Landesregierung geplante Epidemie-Gesetz. Teile des Gesetzentwurfs seien «verfassungsrechtlich in hohem Maße bedenklich», sagte Fraktionschefin Monika Düker am Montag. Düker bezog sich vor schon die SPD auf den Passus, dass medizinisches und pflegerisches Personal zur Mitarbeit in Krisenzeiten verpflichtet werden könnte. Damit greife die Landesregierung «tief in Grundrechte wie die Berufsfreiheit ein».

Von dpa