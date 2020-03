Raser trotz Corona-Krise: Verengte Hauptstraße in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Raser in Dortmunds Innenstadt, die den verminderten Verkehr unter Corona-Beschränkungen als Einladung verstehen, sollen mit einer verengten Fahrbahn ausgebremst werden. Stadt und Polizei hätten sich nach einer wiederholten Beschwerdewelle von Anwohnern der Wallstraße um die Innenstadt zu der Maßnahme entschlossen, hieß es in einer Mitteilung der Behörden am Montag. Mit Betonelementen sollten ab Montag auf einem Abschnitt von 250 Metern zwei von drei Spuren der Hauptverkehrsader abgesperrt werden.