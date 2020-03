Zahl der Corona-Infizierten steigt weniger stark: 130 Tote

Am Montag waren im besonders betroffenen Kreis Heinsberg 1265 nachgewiesene Erkrankungen und somit 19 mehr Fälle als am Tag zuvor. Zwei weitere Todesfälle forderte das Virus. Insgesamt starben bisher 33 Menschen im Kreis Heinsberg an der Lungenerkrankung. In Köln kamen am Montag 78 neue Infektionsfälle dazu. In der Domstadt gibt es nach diesem Stand 1290 Corona-Infektionen. Zudem wies die Statistik 9 Todesfälle am Montag für Köln aus - zwei mehr als am Tag zuvor.

Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags. Die Landeszahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Gesundheitsministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen aber auch schon selbst höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.