Pizza-Bäcker begründet Tempoverstoß mit Corona-Krise

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Ein rasender Pizza-Bäcker hat der Polizei in Lüdenscheid eine angebliche Notlage für seine exorbitante Geschwindigkeitsüberschreitung aufgetischt. Der Mann war am Montag mit 95 Stundenkilometern geblitzt worden - wo sonst 50 erlaubt sind, wie die Polizei mitteilte. Der Pizza-Bäcker schob demnach alles auf die Corona-Krise: Er müsse noch schnell zu einem Großhändler, weil ihm sein Mehl ausgegangen sei. Und der Großhändler schließe gleich, sagte er den Beamten. Normalerweise würde er sich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Dem Pizza-Bäcker droht jetzt für einen Monat ein Fahrverbot und ein Bußgeld von 200 Euro. «Er wird voraussichtlich einen Monat lang einen anderen zum Mehl-Kaufen schicken müssen», machten die Polizisten die Folgen deutlich.

Von dpa