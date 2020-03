Mehr LKWs und Verkehr: Rheinbrücken werden häufiger geprüft

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der Landesbetrieb Straßen.NRW weitet die Überprüfung der zwölf Rheinbrücken in seiner Zuständigkeit deutlich aus. Für die Hälfte dieser Bauwerke sei in diesem Jahr mindestens eine Sonderprüfung angesetzt, teilte Straßen.NRW am Dienstag in Gelsenkirchen mit. Dazu gehören die beiden Autobahnbrücken in Bonn, die A4-Brücke in Köln-Rodenkirchen sowie die Fleher Brücke in Düsseldorf mit der A46. Der Landesbetrieb ist auch für Bundesstraßen-Brücken zuständig.

Von dpa