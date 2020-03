Fast 15 000 Corona-Infizierte in NRW: 145 Tote

In Nordrhein-Westfalen hat Köln nun die meisten nachgewiesenen Corona-Infektionen und überholte somit den stark betroffenen Kreis Heinsberg. In der größten Stadt des Bundeslandes stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen am Dienstag (10.00 Uhr) auf 1343. Einen Tag zuvor waren es 1290. Schon am Montag zählte die Millionenstadt mehr Fälle als Heinsberg. Die Zahl der Toten stieg in Köln um 2 auf 11.

In Heinsberg kamen binnen eines Tages lediglich 8 neue Infektionen dazu - am Dienstag waren es demnach 1266. Drei Menschen starben - der Kreis Heinsberg verzeichnete somit 35 Todesfälle von Infizierten.

Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags. Die Landeszahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Gesundheitsministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.