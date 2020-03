Angriff mit Hammer und Messer: Nachbarn auf Kopf geschlagen

Oelde (dpa/lnw) - Ein 63-Jähriger soll im münsterländischen Oelde einen Nachbarn mit einem Hammer und einem Messer attackiert und verletzt haben. Unbeteiligte Nachbarn des Mehrfamilienhauses bekamen den Angriff mit und hielten den Mann laut Polizei von möglichen weiteren Attacken ab. Das 38 Jahre alte Opfer kam nach dem Vorfall am Sonntagabend in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Ermittler am Dienstag berichteten.

