Virologe «überrascht» von Zurückhaltung des RKI

Heinsberg/Bonn - Der Leiter der großen Coronavirus-Studie im Kreis Heinsberg ist überrascht, dass das Robert Koch-Institut (RKI) nicht selbst eine derartige Untersuchung angeschoben hat. «Es ist in jeder Hinsicht eine Pilotuntersuchung», erklärte der Virologe Hendrik Streeck am Dienstag in Heinsberg. In anderen europäischen Ausbruchsorten - etwa Ischgl - habe es so etwas noch nicht gegeben. «Ich war selber überrascht, muss ich sagen, dass das Robert Koch-Institut nicht von vornherein diese Studie selber hat durchgeführt», sagte Streeck. Das Interesse an einer Eindämmung des Virus sei ja «ein bundesweites».

Von dpa