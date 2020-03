30-Tonnen-Forstmaschine kippt um

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein grünes Ungetüm liegt mitten im Wald: Eine 30-Tonnen-Forstmaschine ist auf einem Waldweg im sauerländischen Plettenberg umgestürzt. «Die Maschine ist etwa so groß wie ein Mähdrescher», berichtete ein Feuerwehr-Sprecher am Dienstag. Ein Spezialunternehmen sollte nun untersuchen, wie die Maschine geborgen werden kann. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Von dpa