Anstieg der Corona-Infektionen wieder über Tausend: 180 Tote

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist von Dienstag auf Mittwoch um über 1000 gestiegen. Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte, waren mit Stand 16.00 Uhr insgesamt 16 344 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Einen Tag zuvor (16.00 Uhr) waren es im einwohnerstärksten Bundesland 15 251 - ein Anstieg um 1093 Nachweise also. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 32 auf nun 180. Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Mittwoch im Landtag, dass sich die Zahl der Infizierten in NRW alle 8,9 Tage verdopple. «Wir müssen aber auf zehn bis zwölf Tage kommen», so Laumann.

Von dpa