Zahl der Corona-Infizierten etwas stärker gestiegen

In den drei vorausgegangenen Tagen war der Anstieg der Infektionen unter der Tausender-Marke geblieben. Immer wieder betonten jedoch Experten, dass es noch zu früh sei einen absehbaren Trend zu erkennen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstag dazu: «Es wird wohl bis nächste Woche dauern, bis wir klarere Aussagen zu einem Trend machen können.»

Im besondern betroffenen Kreis Heinsberg infizierten sich bisher (Mittwoch 10.00 Uhr) 1305 Menschen - 39 neue Fälle kamen binnen eines Tages dazu. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 2 auf nun 37. In der Millionenstadt Köln, für die seit einigen Tagen die höchste Zahl an Infektionen in NRW ausgewiesen wird, waren es laut der Statistik am Mittwoch 1405 Fälle. Das waren somit 62 Neuinfektionen, die von Dienstag auf Mittwoch nachgewiesen wurden. Die Zahl der Todesopfer in Köln blieb in der gleichen Zeitspanne konstant bei 11.

Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags. Die Landeszahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Gesundheitsministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.