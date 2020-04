Anklage gegen Ehemann nach Tod seiner demenzkranken Frau

Emsdetten (dpa/lnw) - Rund drei Monate nach dem gewaltsamen Tod einer demenzkranken Frau in einem Pflegeheim ist Anklage gegen den Ehemann erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Münster wirft dem 67-Jährigen laut Mitteilung von Mittwoch Totschlag vor. Er soll seine seit Jahren schwer kranke Frau im Dezember 2019 wie jeden Tag in Emsdetten besucht haben. Laut Anklage fesselte er die 61-Jährige, die auf einen Rollstuhl angewiesen war und sich nicht mehr verbal äußern konnte, mit einem Seil, zog ihr eine Plastiktüte über den Kopf und erdrosselte sie. Anschließend habe er sich betrunken. Er wurde im Bahnhof in Rheine festgenommen.

Von dpa