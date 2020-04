Stamp: Gefährdete Kinder in Schulen oder Kitas betreuen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kinder, denen wegen der Kontaktsperren in der Corona-Krise zuhause Gewalt droht, sollen bald in Kitas oder Schulen notbetreut werden können. Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte am Mittwoch im Landtag an, dass die Landesregierung mit Kommunen, Trägern und Einrichtungen dazu im Gespräch sei. «Wir möchten eine passgenaue Regelung bekommen.»

Von dpa