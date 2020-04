Laumann warnt vor weiterem Anstieg der Corona-Infektionen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen in der derzeitigen Geschwindigkeit könnten nach Berechnungen bis Ende April 150 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infiziert sein. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Zehn Prozent der Infizierten, also rund 15 000, müssten Schätzungen zufolge dann in Krankenhäusern behandelt werden.

Von dpa