Auch Leverkusens Profis verzichten auf Teile ihrer Gehälter

Leverkusen (dpa) - Auch die Fußball-Profis des Bundesligisten Bayer Leverkusen leisten ihren Beitrag in der Corona-Krise. Die Spieler stimmten Gehaltskürzungen zu, wie der Werksclub am Mittwoch mitteilte. «Die Mannschaft ist gerne bereit, auf Teile des Gehalts zu verzichten, um den Verein in dessen Bemühungen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen», bekräftigte Bayer-Kapitän Lars Bender.

Von dpa